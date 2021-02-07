القنطري يجتمع برئيس اتحاد الكرة تمهيدا لزيارة «كاف»

اجتماع القنطري مع الشلماني والقيادات الأمنية (فيسبوك)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أمس السبت، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، بحضور الأمين العام لاتحاد الكرة ناصر الصويعي ومسؤولين بوزارة الداخلية والصحة والاتصالات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض والعديد من وسائل الإعلام.



جاء الاجتماع للتنسيق لزيارة وفد لجنة التفتيش التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاص برفع الحظر عن الملاعب الليبية، والذي سوف يصل غدا الإثنين إلى العاصمة طرابلس في زيارة أولى ثم التوجه إلى مدينة بنغازي، وذلك لمعاينة الملاعب والفنادق والأوضاع الأمنية والصحية في البلاد، بحسب ما كشفته صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر «فيسبوك».

وتم الاتفاق على التنسيق على وضع برنامج متكامل لاستقبال وفد الكاف وتأمين زيارته منذ وصوله إلى المطار وحتى مغادرته أرض الوطن في الزيارة التي ستتواصل ثلاثة أيام.

وقال الشلماني: «هذه الزيارة تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من الدولة وهيئة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والجماهير الرياضية والإعلام الرياضي من أجل ضمان نجاح هذه الزيارة بالشكل المطلوب، والذي يليق باسم ليبيا وتحقيق الهدف المنشود، وهو رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ سنوات وعودة المنتخبات والفرق الليبية إلى اللعب على الملاعب الليبية».