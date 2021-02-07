25 هدفا وتغيير مدربين في الأسبوع الأول من الدوري الليبي

مباراة الأهلي طرابلس والمحلة (صفحة الأهلي طرابلس)

اختتمت أمس السبت مباريات الأسبوع الأول بإقامة آخر المباريات المؤجلة، وفاز الأهلي طرابلس على المحلة بهدفين مقابل هدف على ملعب طرابلس، كما فاز النصر على نجوم أجدابيا بهدفين دون مقابل على ملعب شهداء بنينا، ليشهد الأسبوع الأول 25 هدفا.



المجموعة الأولى

خليج سرت - التعاون 2- صفر.

الأخضر - الصداقة 2- صفر.

التحدي - الأنوار 1- صفر.

دارنس - شباب الجبل 1-1.

الأهلي بنغازي - الهلال 2-1.

النصر - نجوم أجدابيا 2 صفر.

المجموعة الثانية

الاتحاد المصراتي - الشط 2-1.

رفيق - الأولمبي صفر- صفر.

الوحدة - أبوسليم 3- صفر.

المدينة - السويحلي 1-1.

الاتحاد - الخمس 1-1.

الأهلي طرابلس - المحلة 2-1.

ترتيب المجموعة الأولى

الأخضر (3 نقاط)

خليج سرت (3 نقاط)

الأهلي بنغازي (3 نقاط)

النصر (3 نقاط)

التحدي (3 نقاط)

دارنس (نقطة واحدة)

شباب الجبل (نقطة واحدة)

التعاون (دون نقاط)

الصداقة (دون نقاط)

الأنوار (دون نقاط)

الهلال (دون نقاط)

نجوم أجدابيا (دون نقاط).

ترتيب المجموعة الثانية

الوحدة (3 نقاط)

الاتحاد المصراتي (3 نقاط)

الأهلي طرابلس (3 نقاط)

رفيق (نقطة واحدة)

الأولمبي (نقطة واحدة)

الاتحاد (نقطة واحدة)

السويحلي (نقطة واحدة)

المدينة (نقطة واحدة)

الخمس (نقطة واحدة)

الشط (دون نقاط)

أبوسليم (دون نقاط)

المحلة (دون نقاط)

أول لاعب سجل هدف هو لاعب فريق الأخضر عمر شحات في شباك الصداقة، أول لاعب يسجل من ضربة جزاء هو لاعب فريق الاتحاد المصراتي مروان المبروك في شباك الشط، أول محترف يسجل هدفا هو التونسي حسام بن قطيفة مهاجم خليج سرت في شباك التعاون.



أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي مباراة الأولمبي ورفيق، وأول لاعب يسجل ثنائية اللاعب إبراهيم أبودبوس لاعب الأهلي بنغازي في مرمى الهلال.

أول إقالات المدربين بعد نهاية الجولة الأولى بشكل رسمي نادي الصداقة يقيل المدرب الجزائري مجدي الكردي بعد الخسارة من الأخضر في الأسبوع الأول ويكلف بديلا عنه المدرب الوطني المهدي أبوشاح.

ثاني المغادرين من المدربين في الأسبوع الأول المدرب طاهر جبريل مدرب الأخضر رغم فوز فريقه في الأسبوع الأول على الصداقة بهدفين وتعاقدت إدارة النادي مع المدرب التونسي سمير شمام بديلا له.