فوز طائرة الاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 فبراير 2021, 01:47 مساء
سلة الأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت مباراتان في دوري الكرة الطائرة لفرق المجموعة الثالثة بالقاعة الكبرى بطرابلس، حيث حقق الاتحاد الفوز على الوحدة الويفات بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25/ 8، 25/ 13، 25/ 14).

أدار المباراة طاقم التحكيم مكون من علي اشتيوى حكما أول ومحمد الوافي حكما ثانيا، والمسجلان الحكمتان فاطمة عاشور وفتحية الشريف وراقبها مروان عبدالله.

ومن قاعة زوارة عاد الأهلي طرابلس بثلاث نقاط بعد فوزه على مستضيفه الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر (25/ 19، 25/ 16، 25/ 22).

أدار اللقاء طاقم التحكيم جلال دهان حكما أول وحسين النيفرو حكما ثانيا، والمسجل نور الدين اليحياوي وحكما الراية عصام عبداللطيف وربيع الرفاعي والمراقب عادل الرياني.

بعد نتائج الأمس الأهلي طرابلس في الصدارة بـ15 نقطة ويلاحقه أساريا بـ9 نقاط والاتحاد 8 والجزيرة 4 والوحدة دون نقاط.

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