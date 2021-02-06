الأهلي طرابلس يفوز على المحلة والنصر على نجوم أجدابيا في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 07:21 مساء
نجوم الأهلي طرابلس (فيسبوك)

أقيمت مساء اليوم السبت آخر مباريات الأسبوع الأول المؤجلة بفوز فريق الأهلي طرابلس على المحلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي.

وفاز النصر على نجوم أجدابيا في المباراة التي أقيمت بملعب شهداء بنينا بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021.

سجل أهداف الأهلي طرابلس ضد المحلة معتز المهدي في الدقيقة 9، وأحمد كرواع من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وجاء هدف المحلة من كرة ثابتة سجل منها عمر بالحاج في الدقيقة 92.

وسجل أهداف النصر، الهدف الأول جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الـ11 وسجله اللاعب مهند أبوعجيلة، والهدف الثاني جاء عن طريق اللاعب عزو بنينا في الدقيقة 53.

فريق الأهلي طرابلس تحصل على أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري، ومباراته الثانية ستكون أمام فريق أبوسليم في الأسبوع الثاني.
 
وفريق النصر تحصل على أول ثلاث نقاط من مباراته الأولى، ويلتقي في الأسبوع الثاني مع التحدي، بينما رصيد المحلة ونجوم أجدابيا دون نقاط.

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