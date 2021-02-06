التعادل الإيجابي بهدف يسيطر على المدينة والسويحلي والاتحاد والخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 06 فبراير 2021, 02:57 مساء
فريق السويحلي لكرة القدم (فيسبوك)

حسم التعادل الإيجابي مباراتي المدينة والسويحلي والاتحاد والخمس، اللتين جاءتا ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الأول في مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب طرابلس انتهت مباراة الاتحاد والخمس بالتعادل بهدف لكل فريق، وجاء الهدفان في الشوط الأول، حيث بادر الاتحاد بالتسجيل عن طريق لاعبه ربيع شادي في الدقيقة  29، وقبل نهاية الشوط الأول عدل للخمس من رأسية لاعبه أيواب اعمارة في الدقيقة 42 ليستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى نهاية اللقاء، ويضيف كل فريق نقطة في بداية مشواره بالدوري.

وفي ملعب مصراتة انتهت مباراة المدينة والسويحلي بالتعادل الإيجابي بهدف أيضًا، وجاء هدف المدنية عن طريق ركلة جزاء تقدم لها لاعب المدينة محمد التوهامي وسجل منها في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وعدل للسويحلي بضربة ثابتة عن طريق المحترف أكاندي في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني، وبهذا يضيف كل فريق نقطة في بداية مشواره في الدوري.

وتقام اليوم السبت مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول وتجمع الأهلي طرابلس مع المحلة بملعب طرابلس الدولي.

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