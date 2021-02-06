مباريات وملاعب الجولة الأولى في سلة الدوري الليبي الممتاز

منافسات في كرة السلة الليبية (فيسبوك)

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة عن مواعيد وملاعب مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الليبي لكرة السلة الممتاز، الذي سيقام هذا العام بمشاركة عشرة فرق موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة واليرموك.

المجموعة الثانية

النصر والمروج والأهلي بنغازي والهلال والتحدي والسلفيوم.



الانطلاق سيكون الخميس المقبل بمباراتين، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس سيجمع اللقاء المدينة مع اليرموك وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي سيكون الموعد مع قطبي كرة السلة ببنغازي النصر والأهلي بنغازي.

ويشهد اليوم التالي الجمعة 12 فبراير بالقاعة الكبرى قمة مبكرة بالمجموعة الأولى وتجمع القطبين الاتحاد والأهلي طرابلس.

أما الأحد 14 فبراير فستقام بمجمع سليمان الضراط مباراتان بالمجموعة الثانية، المباراة الأولى تجمع الهلال والسلفيوم وتعقبها مباراة التحدي والمروج.

يذكر أن جميع المباريات دون حضور الجمهور، مع ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أعطت اللجنة المشرفة على البطولة لنفسها الحق في تغيير مواعيد وأماكن المباريات إذا دعت الضرورة ذلك.