طائرة السويحلي تجتاز التحدي وتواصل صدارة المجموعة الثانية

منافسات في الكرة الطائرة الليبية (فيسبوك)

شهدت أمس الجمعة قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثانية.

المباراة الأولى انتهت بفوز السويحلي على التحدي بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25/14، 25/20، 25/12).

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من حسين الغيراني حكما أول وخالد الناقوزي حكما ثانيا، والمسجلان شعبان بن عروس ومختار الكرو، وحكمي الراية فتحي القلعي وحسين الحويج.

المباراة الثانية انتهت بفوز الاتحاد المصراتي على الأفريقي، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (25/20، 25/14، 25/13).

أدار المباراة طاقم تحكيم تكون من فتح الله الروياتي حكما أول وعبدالسلام بلعوطة حكما ثانيا والمسجلان مفتاح أبوزويدة وأحمد شعيب، وحكمي الراية علي الرجوبي وعلي العلواني.

وبعد هذه النتائج يواصل السويحلي صدارته المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من خمس مباريات، ويلاحقه الاتحاد المصراتي بنفس الرصيد 15 نقطة لكن من ست مباريات، ويأتي التحدي ثالثا بست نقاط من ست مباريات، ورابع الترتيب الأفريقي بأربع نقاط وخامسا التصدي بنقطتين.

وفي سياق متصل ستقام اليوم السبت مباراتان في دوري الطائرة لفرق المجموعة الثالثة بقاعة طرابلس، ويلتقي الاتحاد مع الوحدة الويفات وبقاعة زوارة يستضيف الجزيرة منافسه الأهلي طرابلس.