«كاف» يرسل لجنة رسمية لتفقد ملاعب طرابلس وبنغازي.. الإثنين

رسالة من جماهير الكرة الليبية لرئيس الاتحاد الدولي (إنترنت)

تتواصل الاستعدادات لاستقبال اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لزيارة ليبيا بهدف رفع الحظر عن الملاعب الليبية، التي من المقرر أن تصل ليبيا، الإثنين المقبل، الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري برئاسة جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، وعضوية كل من كريستيان أمانو، والمصري أحمد زكريا، ومحمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا.

زيارة لجنة «كاف» ستتواصل لمدة ثلاثة أيام، وستشرع خلالها اللجنة بمباشرة مهامها صباح التاسع من فبراير الجاري بتفقد مرافق ملعب طرابلس الدولي وبعض الفنادق، ثم يقام على شرفها عشاء عمل بأحد فنادق العاصمة يتخلله اللقاء ببعض المسؤولين، وسوف تتحول لجنة «كاف» صباح اليوم التالي إلى مدينة بنغازي لزيارة ملعب شهداء بنينا، وبعض الفنادق الموجودة في المدينة، وتختتم اللجنة الأفريقية برنامج عملها يوم الحادي عشر من فبراير بإقامة مؤتمر صحفي، لتوضيح نتائج وطبيعة زيارتها.

وفي ذات السياق استقبل رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، العميد عبدالباسط الطبال مدير الأمن الرياضي، وذلك للتنسيق لزيارة وفد «كاف» إلى ليبيا خلال الأسبوع المقبل لتأمين البرنامج بالكامل، ويأتي التأمين من قبل الأمن الرياضي بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في الدولة والهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والإعلام الرياضي ووزارة الداخلية وصولًا من المطار للإقامة بالفندق لبرنامج الزيارة والمؤتمر الصحفي.

ختام رحلة العمل يوم الحادي عشر من فبراير بإقامة مؤتمر صحفي لتوضيح نتائج وطبيعة الزيارة قبل اتخاذ القرار النهائي

سبق وأكد رئيس الاتحاد الليبي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل، بعد الضغط الذي مارسه على صعيدي الاتحاد الأفريقي ونظيره الدولي «فيفا» ورئيسه جياني إنفانتينو.

وقال الشلماني: «الزيارة هدفها دراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية لاحتضان المنافسات القارية ورفع الحظر، لتتمكن المنتخبات والأندية من اللعب على ملاعبنا بعد طول غياب». وأكمل الشلماني: «الكرة الآن في ملعبنا وملعب الحكومة الليبية عبر هيئة الشباب والرياضة، كونها المسؤولة عن ملف المنشآت الرياضية ودورها في موقع المسؤولية عن نجاح الملف ورفع الحظر عن ملاعبنا، ونشكر الدول التي ساندتنا ووقفت معنا لاعتماد مشروع قرار رفع الحظر عن ملاعبنا، ومن بينها مصر والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وبوركينا فاسو وتشاد».

يشار إلى أن الشلماني أوضح في اجتماع «كاف» ما تتعرض له الفرق والأندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر، وكذلك المظالم التحكيمية، خصوصًا ما تعرض له نادي الأهلي بنغازي أخيرًا، وهناك تفهم كبير في «كاف» لهذه القضية.

من جانبها، رحبت الهيئة العامة للشباب والرياضة بما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي لـ«كاف» بتشكيل لجنة مستعجلة لزيارة ليبيا بهدف تفقد عدد من الملاعب كخطوة ضرورية من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية، وتؤكد الهيئة أنها بصدد تشكيل لجنة مستعجلة بالتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستتضمن عددًا من المحاور المهمة، أهمها المحور الأمني والصحي والمواصلات والاتصالات، كما تعبر الهيئة عن شكرها وتقديرها وامتنانها للدول التي ساندت بإصدار قرارًا بالموافقة على زيارة ليبيا وهي المغرب، مصر، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، بوركينا فاسو، تشاد.

وإذ تعبر الهيئة عن ترحيبها بهذه الزيارة، التي تعلق عليها الآمال، وتنتظرها الجماهير الرياضية الليبية عمومًا ولاعبو كرة القدم نتائجها الإيجابية بما يرفع عن كاهل دولة ليبيا المصروفات المالية الباهظة التي ترهق خزينة الدولة، وترفع من جانب آخر ما يعانيه الرياضيون من ويلات اللعب خارج أرضهم من إرهاق أصابهم كان له بالغ الأثر السيئ على نتائجهم ومشاركاتهم وحرمانهم من مساندة جماهيرهم وحرمانهم من التمتع بفرص اللعب على أرضهم.

وقالت الهيئة في بيانها، إن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محل ترحاب من كامل مكونات دولة ليبيا، التي تأمل في نتائجها الإيجابية وتبدي الهيئة كامل الاستعداد لتوفير كافة المطالب التي تطلبها اللجنة، مذكرين بأن استمرار الحظر المفروض عن ملاعب ليبيا أرهق الرياضة الليبية ماديًّا ومعنويًّا، وساهم بصفة مباشرة في تدني مستوى الرياضة الليبية عمومًا، وكرة القدم خصوصًا.

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وعانت ليبيا طوال السنوات الماضية فرض «كاف» الحظر على ملاعبها، بسبب الوضع السياسي، وسبق وعقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق المهندس هاني أبوريدة بصفته عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعًا في القاهرة، لبحث كافة السبـل لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد الليبي وبين الاتحادين الأفريقي والدولي من أجل عودة استقبال ليبيا المباريات الدوليـة للفرق الليبية مع اتخاذ إجراءات تدريجية مع الاتحاد الأفريقي «كاف» لإقامة مباريات المنتخب الليبي على أرضه، خاصـة أن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا يتجه نحـو الاستقرار، فضلًا عمـا يمكن أن تسهم به كـرة القـدم في توحيـد الجماهير الليبية.