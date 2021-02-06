غينيا تلتقي الكاميرون على برونزية الـ«شان»

مباراة الكاميرون وزيمبابوي (إنترنت)

يحتضن ملعب دي لا ريونيفيكاتيون بالكاميرون اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة، مساء مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين الـ«شان».

وتجمع منتخبي الكاميرون وغينيا والفائز منهما سيتوج ببرونزية البطولة، بينما تقام غدا الأحد مباراة التتويج على ملعب أحمد اهيدجو.

مباراة التتويج بلقب البطولة تجمع منتخبي المغرب ومالي، ويسعى منتخب المغرب للحفاظ على اللقب كونه صاحب لقب النسخة الأخيرة من بطولة الـ«شان» التي استضافها قبل ثلاث سنوات، بعد فوزه في النهائي على نيجيريا برباعية دون رد.