«ديربيات» ساخنة تنتظر كبار الدوري في نسخته الـ46

الأخضر خلال خوضه إحدى المباريات الودية، (أرشيفية: الإنترنت)

بعد أن خلدت للراحة في الجولة الافتتاحية الأولى لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان الكاميرون 2021»، التي غادر فيها «فرسان المتوسط» ملاعبها ومنافساتها سريعا ومبكرا من الدور الأول تشهد الجولة المقبلة بداية من اليوم الخميس عودة الفرق الكبيرة إلى الواجهة من جديد، وإلى المنافسات، حيث سيقص المباريات المؤجلة ممثل الكرة الليبية الوحيد في بطولة الكونفدرالية فريق الأهلي بنغازي الذي سيواجه جاره الهلال في ديربي جوار مرتقب في أول ظهور للأهلي بنغازي على الواجهة المحلية، على أن يغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب المباراة الأولى في الدوري للدخول في معسكر قبل المواجهة الأفريقية أمام فريق موتيما بيمبي ممثل الكونغو الديمقراطية، لتكون مواجهة الهلال خير إعداد للأهلي بنغازي، فيما سيستهل بطل آخر نفس النسخة الكروية وهو فريق النصر في حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق نجوم أجدابيا السبت المقبل

الاتحاد يواجه الخمس

وعلى صعيد منافسات فرق المجموعة الأولى سيلتقي فريق الاتحاد غدا الجمعة فريق الخمس، فيما يستقبل فريق السويحلي ضيفه فريق المدينة، بينما يلتقي السبت الأهلي طرابلس جاره المحلة، على أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل مباريات الأسبوع الثاني على صعيد منافسات المجموعتين، فعلى صعيد مباريات المجموعة الأولى يبحث فريق الشط يوم الثلاثاء المقبل عن التعويض بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الاتحاد المصراتي على ملعبه، ويهدف إلى التعويض وهو يواجه جاره الوحدة المنتعش بنقاط الفوز يوم الأربعاء في الجولة الأولى على حساب أبوسليم بثلاثية، بينما يستقبل رفيق الذي اقتنص نقطة التعادل في الجولة الأولى أمام الأولمبي في ديربي الغربية فريق الخمس.

السويحلي مع جاره الاتحاد المصراتي

وفي أبرز المواجهات يشهد ملعب مصراتة ديربي المدينة العريق بين السويحلي وجاره الاتحاد المصراتي المنتعش بفوز عاد به من خارج الديار أمام الشط، بينما يلتقي المدينة في واحد من أقوى لقاءات الأسبوع بفريق الاتحاد، ويسعى أبوسليم لتعويض خسارة الجولة الأولى وهو يلتقي الأهلي طرابلس بينما يواجه المحلة فريق الأولمبي.

الأخضر أمام التعاون

وعلى صعيد مباريات فرق المجموعة الثانية التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريق الأخضر العائد بنقاط الفوز في الجولة الأولى على حساب الصداقة التعاون المتعثر على ملعبه في الجولة الأولى أمام مستضيفه خليج سرت، فيما يلتقى شباب الجبل الذي اقتنص نقطة التعادل من دارنس في الجولة الأولى فريق الصداقة الذي خسر لقاء الجولة الأولى أمام الأخضر، ويستقبل فريق الهلال يوم الأربعاء المقبل فريق خليج سرت العائد بأغلى نقاط الأسبوع الأول من خارج ملعبه، ويستضيف نجوم أجدابيا أول لقاء على ملعبه فريق دارنس صاحب نقطة التعادل في مباراته الأولى أمام شباب الجبل، بينما يشهد يوم الخميس المقبل ديربي جوار قوي آخر يجمع بطل الموسم الماضي النصر أمام الجار القديم التحدي.

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دأ الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في نسخته رقم 46، بأربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، بعد أن لامست المسابقة أرض الواقع، بعد طول انتظار امتد لأكثر من عامين، حيث دأبت البطولة الكبرى على البحث عن مخرج للظهور مجدداً لموسم 2020 - 2021، بعد الوعود الكثيرة التي أطلقها رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، وكان آخرها الانطلاق بشكل رسمي يوم 15 يناير الماضي، إلا أن بعض العراقيل الإدارية والمالية تسببت في تأجيل عمل القرعة التي أُجريت فعليا.

مجموعتان في المنافسات

سير الموسم الجديد بظهور 24 فريقاً، وزعوا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقاً، المجموعة الأولى في المنطقة الشرقية، ضمت «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«التحدي» و«النصر» و«خليج سرت» و«الأخضر» و«دارنس» و«شباب الجبل» و«نجوم أجدابيا» و«الأنوار» و«الصداقة» و«التعاون»، وضمت المجموعة الثانية في المنطقة الغربية فرق «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«المدينة» و«الوحدة» و«السويحلي» و«الخمس» و«الاتحاد المصراتي» و«رفيق» و«الشط» و«الأولمبي» و«المحلة» و«أبوسليم».

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وأعلن رئيس لجنة المسابقات، حسين البوسيفي، أن نظام البطولة سيكون بدوري رباعي، الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون مباريات هذا الدور في ملاعب محايدة، والمباراة النهائية سيتم اختيار ملعب لها من قبل لجنة المسابقات، وفي حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة النهائية بالتعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح، كما أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه سيكون البقاء بالدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء دوري رباعي لأواخر الترتيب في المجموعتين، كل مجموعة فريقين.