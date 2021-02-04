اجتماع لعمومية اتحاد الجودو.. والطبال يعلن عدم ترشحه لولاية ثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 04 فبراير 2021, 10:07 مساء
اجتماع لعمومية اتحاد الجودو. (إنترنت)

عقد الاتحاد الليبي للجودو اجتماعًا موسعا للجمعية العمومية والمكتب التنفيذي ناقش خلاله عددا من المواضيع المهمة.

وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد سليمان الطبال، وحضره أعضاء الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي ومندوب عن اللجنة الأولمبية الليبية ومندوب عن هيئة الشباب والرياضة، نوقش فيها الاستعداد للعملية الانتخابية التي ستجرى خلال الأيام القادمة.

وعلمت «بوابة الوسط» أنه تم خلال الاجتماع أيضًا التطرق لتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في ليبيا أعلن رئيس الاتحاد الليبي للجودو سليمان الطبال، والأمين العام للاتحاد جلال ناصر، عدم ترشحهما لولاية جديدة، متمنيين التوفيق والنجاح لما هم خلفهما، وعلى ثقة بأن أسرة الجودو مليئة بالكفاءات والخبرات التي ستحافظ على كيان هذه الرياضة لهدف واحد والرؤى متعددة.

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