اعتماد قائمة المرشحين لخوض انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 04 فبراير 2021, 08:26 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

اعتمدت لجنة الانتخابات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميا 6 مرشحين لخوض انتخابات اتحاد الكرة التي ستقام في مدينة طبرق في السابع والعشرين من مارس المقبل.

واعتمدت اللجنة 6 مرشحين وذلك بعد استبعاد أنور الطشاني رئيس اتحاد الكرة السابق من الانتخابات لوجود عوائق إدارية، والذي أكد في تعليق له بأن هذا الإجراء خاطئ وغير قانوني.

وضمت الأسماء المعتمدة لمنصب رئيس اتحاد الكرة 6 شخصيات وهم: عبدالحكيم الشلماني الرئيس الحالي، وإبراهيم شاكة، وجمال أبونوارة، لاعب الأهلي طرابلس السابق، والحكم الدولي نصرالدين قرين، وعبدالقادر منصور تكه، والطيب أميمة.

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