الأهلي بنغازي يحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز على حساب الهلال

لاعب الأهلي بنغازي إبراهيم أبودبوس. (المركز الإعلامي)

حصد فريق الأهلي بنغازي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الهلال بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز، بملعب شهداء بنينا.

وفرض فريق الأهلي أسلوبه منذ انطلاق المباراة، في منطقة الوسط، والتي أسفرت عن تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه إبراهيم أبودبوس إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس مرمى الهلال التصدي لها، وفي كرة أخرى استطاع نفس اللاعب تسجيل الهدف الثاني من كرة مقاصية في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الأول أيضا تسديدة قوية للاعب فيصل البدري لاعب الهلال، الذي قدم مردودا إيجابيا خلال هذا الشوط أخرجها حارس الأهلي بصعوبة، كما جاءت كرة أخرى خطيرة لعلي الشريف، لينتهي الشوط الأول بثنائية لابودس لصالح الأهلي بنغازي بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني ومنذ الدقيقة الثانية سجل الهلال هدف بنيران صديقة، ويحسب هذا الهدف لعلي الشريف في كرة مشتركة.

وشهدت المباراة الاندفاع البدني وسرعة تدوير الكرة بين الفريقين لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وليحصد الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط في رصيده، أما الهلال فرصيده صفر من النقاط.

وتقام غدًا الجمعة مباريات مؤجلة في الدوري، حيث سيكون المدينة ضيفا على السويحلي بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي الخمس بملعب طرابلس، والسبت يلتقي الأهلي طرابلس المحلة على ملعب طرابلس، والنصر يلتقي نجوم أجدابيا بملعب أجدابيا.