الأهلي بنغازي يحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الممتاز على حساب الهلال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 04 فبراير 2021, 07:52 مساء
لاعب الأهلي بنغازي إبراهيم أبودبوس. (المركز الإعلامي)

حصد فريق الأهلي بنغازي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الهلال بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز، بملعب شهداء بنينا.

وفرض فريق الأهلي أسلوبه منذ انطلاق المباراة، في منطقة الوسط، والتي أسفرت عن تسجيل هدفه الأول عن طريق لاعبه إبراهيم أبودبوس إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس مرمى الهلال التصدي لها، وفي كرة أخرى استطاع نفس اللاعب تسجيل الهدف الثاني من كرة مقاصية في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الأول أيضا تسديدة قوية للاعب فيصل البدري لاعب الهلال، الذي قدم مردودا إيجابيا خلال هذا الشوط أخرجها حارس الأهلي بصعوبة، كما جاءت كرة أخرى خطيرة لعلي الشريف، لينتهي الشوط الأول بثنائية لابودس لصالح الأهلي بنغازي بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني ومنذ الدقيقة الثانية سجل الهلال هدف بنيران صديقة، ويحسب هذا الهدف لعلي الشريف في كرة مشتركة.

وشهدت المباراة الاندفاع البدني وسرعة تدوير الكرة بين الفريقين لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وليحصد الأهلي بنغازي أول ثلاث نقاط في رصيده، أما الهلال فرصيده صفر من النقاط.

وتقام غدًا الجمعة مباريات مؤجلة في الدوري، حيث سيكون المدينة ضيفا على السويحلي بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي الخمس بملعب طرابلس، والسبت يلتقي الأهلي طرابلس المحلة على ملعب طرابلس، والنصر يلتقي نجوم أجدابيا بملعب أجدابيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أولى جرعات لقاح «سبوتنيك-في» الروسي إلى طهران
دولى
فرنسا تدين «الجمود السياسي» في لبنان و«المماطلة» في التحقيق بعد 6 أشهر على ...
عربى
السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
مفتاح حمادي: دعم مفوضية الانتخابات من أولويات الحكومة واللامركزية أساس إدارة ...
ليبيا
معين الكيخيا: الحكومة تستهدف الوصول إلى الانتخابات عبر 4 مسارات
ليبيا
محمد الأنصاري: التعليم والصحة ونشر الوعي أولويات الحكومة الجديدة
ليبيا
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
باشاغا: سياسة الحكومة كانت تحجيم الميليشيات وليس إنهاءها.. وسأتعاون مع أي جهة ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»