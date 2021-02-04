فوز الأهلي طرابلس والجزيرة في كأس الطائرة

فريق الجزيرة (إنترنت)

أقيمت أمس بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان في مسابقة الكأس للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثالثة، انتهتا بفوز الأهلي طرابلس على الوحدة الويفات بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/7، 25/7، 25/13)، وفوز الجزيرة على اساريا بثلاثة أشواط لشوطين، تقدم اساريا بنتيجة الشوط الأول 29/27 والشوط الثاني كان التفوق للجزيرة 25/19، 26/24، 25/23، 15/13.

وفي المرحلة الثانية الأهلي طرابلس يلتقى الاتحاد والفائز منهما يلتقي الجزيرة.

وفى سياق متصل ستنطلق منافسات مسابقة كأس الطائرة بالمجموعة الثانية، فى 16 فبراير الجاري، بمباراتين بصالة مصراتة للألعاب الرياضية المباراة الأولى تجمع التصدي والاتحاد المصراتي ويعقبها مباراة التحدي والسويحلي.