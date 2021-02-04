توزيع ملابس رياضية لناشئي كرة الطاولة

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الخميس 04 فبراير 2021, 12:32 صباحا
توزيع ملابس رياضية لناشئي كرة الطاولة. (إنترنت)

تزامنت زيارة وفد اللجنة الأولمبية الليبية لصالة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بمدينة بنغازي، مع وجود عدد كبير من اللاعبين الناشئين الصغار  ووصول كميات كبيرة من ملابس لأبطال المستقبل، والتي ستوزع على رياضيين ليبيا بالكامل.

وحيا محمد الدعيكي، رئيس الاتحاد الليبى لكرة الطاولة، كل من ساهم لبناء جيل جديد لكرة الطاولة الليبية.

وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شكرا لمن صنع لهذة اللعبة قيمة وجعلها مثال يحتذي بين الالعاب الأخرى.. شكرًا هيئة الشباب والرياضة برئاسة بشير القنطري.. شكرا لجنة الأزمة بنغازي.. شكرا للرياضيين والإداريين والحكام وجمعيتنا العمومية المحترمة وأعضاء مكتبنا التنفيذي".

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