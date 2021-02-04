وفد من اللجنة الأولمبية الليبية يزور مدينة بنغازي

وفد من اللجنة الأولمبية الليبية يزور مدينة بنغازي. (إنترنت)

أجرى خالد الزنكولي، أمين عام اللجنة الأولمبية الليبية، ورئيس اتحاد التنس الأرضي، زيارة إلى مدينة بنغازي برفقة كل من حدهم العابد، مدير الأكاديمية الليبية، وعواطف بوشويشة رئيس الاتحاد النسائي وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحمد أبوسيف رئيس الاتحاد الليبى لكرة الطاولة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

وشملت الزيارة عدة جولات ميدانية لصالة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة بالمدينة الرياضية ببنغازي، ومضمار ألعاب القوى الجديد، وملاعب التنس الأرضي، كما شملت الزيارة كلية التربية البدنية بجامعة بنغازي.

وجرى لقاء تم خلاله تبادل وجهات النظر والتحاور حول سبل إقامة شراكة عمل بين اللجنة الأولمبية والكلية بما يعود بالنفع على الرياضة الليبية وتوسيع دائرة نشاط الأكاديمية الأولمبية الليبية بشكل عملي.

وأبدي وفد اللجنة الأولمبية والأكاديمية الأولمبية سعادتهم بالتواجد في بنغازي مبدين اعتزازهم بالعمل الملحوظة في خلق شئ رغم عدم توافر الإمكانيات وصعوبتها، مؤكدين على ضرورة دوام التواصل واللقاء.

كما قام وفد اللجنة والأكاديمية بزيارة إلى الجامعة الليبية الدولية، مؤكدين على أهمية إسهام الجامعة في خدمة المجتمع والتعاون مع كل المؤسسات، بما يحقق التنمية المرجوة.

واطلع الزوار علي سير العمل بالجامعة ومرافقها الخدمية والتعليمية من بينها صالة النشاط الرياضي والقاعة الكبري والمركز الإعلامي، كما التقي الزوار في نهاية الزيارة بمحمد سعد، رئيس الجامعة الذي أكد على أن الجامعة مستعدة لتقديم ما أمكن لنجاح أي أنشطة ترغب اللجنة الأولمبية أو الأكاديمية الأولمبية إقامتها فضلا عن تسخير إمكانياتها خدمة لتطوير الحركة الرياضية وفق أسس علمية حديثة.

وفد من اللجنة الأولمبية الليبية يزور مدينة بنغازي. (إنترنت)

وفد من اللجنة الأولمبية الليبية يزور مدينة بنغازي. (إنترنت)