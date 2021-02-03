اختتام دورة الإداري الرياضي للأندية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 فبراير 2021, 10:11 مساء
اختتام دورة الإداري الرياضي للأندية. (إنترنت)

اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات دورة الإداري الرياضي لأندية مناطق مصراتة والخمس وزليتن، التي أقيمت بقاعة كلية التربية البدنية علوم الرياضة بجامعة مصراتة، بمشاركة 15 إداريا الذين يتبعون لأندية الشموع والسلام والصباح والمشعل.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الدورة أشرف عليها اتحاد المنطقة الأولى، وشهدت فعاليات اليوم الثاني محاضرتين الأولى ألقاها عمار سويسي حول أنواع المسابقات الرياضية.

فيما كانت المحاضرة الثانية بعنوان الجوانب القانونية للإداري، والتي ألقاها حسن الحبروش، وعقب اختتام محاضرات اليوم الثاني والختامي للدورة تم توزيع الشهادات التقديرية على السادة المحاضرين والمشاركين وكل من ساهم في إنجاح الدورة.

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