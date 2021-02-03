الشلماني يناقش إجراءات استقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع رئيس المجلس التسييري ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 03 فبراير 2021, 11:14 مساء
الشلماني يجتمع مع رئيس المجلس التسييري ببنغازي. (إنترنت)

التقى اليوم الأربعاء رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، سالم بوزريدة، وذلك بحضور مدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي، ومدير شركة المرافق الشبابية والرياضية عمر السعيطي، ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي إبراهيم فرج طاهر، وعضو الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي فتحي عبدالله المبخوت.

وحسب الصفحة الرسمية، تمت مناقشة الإجراءات المطلوب اتخاذها حيال استقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يعتزم زيارة مدينة بنغازي في الأيام القادمة للوقوف على عدد من المرافق الرياضية في المدينة، والتعرف على مدى جاهزيتها لرفع الحظر المفروض عليها خلال السنوات السابقة.

وتم الاتفاق على توفير عدد من الاحتياجات والمستلزمات لملعب شهداء بنينا، إضافة إلى الاستعدادات المطلوبة لاستقبال وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال زيارته في الأيام القليلة القادمة. 

 وأثنى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم الأستاذ عبدالحكيم الشلماني على تعاون رئيس المجلس التسييري للبلدية ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة وتجاوبهما بشأن توفير هذه الاحتياجات. 

هذا وقام رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بزيارة لملعب شهداء بنينا للاطلاع على مدى جاهزيته والاحتياجات العاجلة التي يتطلب توفيرها استعدادا لزيارة وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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