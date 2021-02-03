خليفة سلطان.. خبرة إدارية وواجهة رياضية ليبية عربية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 03 فبراير 2021, 06:18 مساء
خليفة سلطان الجازوي مع رئيس الأهلي محمود الخطيب. (إنترنت)

 جهود كبيرة وواضحة يقوم بها الإداري الرياضي المخضرم خليفة سلطان الجازوي، من خلال إدارته مؤسسة الجزيرة، المهتمة بتقديم الخدمات الرياضية وتقديم خبراتها ودعم كل فرق الأندية الليبية والمنتخبات الوطنية.

ودائما ما يشرف سلطان على تنظيم المعسكرات التدريبية الخارجية والمباريات الودية الدولية، وتوفير كل سبل الراحة وتذليل كل الصعاب التي تعترضها، حتى أصبح من أبرز الشخصيات الرياضية الوطنية الداعمة النشاط الرياضي في ليبيا على مستوى مشاركات فرق الأندية الليبية أو المنتخبات الدولية.

ويعد واجهة مشرفة للرياضة الليبية عربيا وأفريقيا، حيث يقوم بجهود ومجهودات كبيرة من أجل تأمين المعسكرات التدريبية خارج ليبيا، وتوفير المباريات الدولية الودية والحرص على سهر وراحة كل ممثلي الكرة الليبية، وكان آخرها معسكرات فرقنا المحلية أثناء مشاركاتها في بطولات الأندية الأفريقية وتحضيرات المنتخب الوطني لكرة القدم الأخيرة ومشاركته في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان» بملاعب الكاميرون.

ولم تقتصر جهوده على التواصل والتعاون مع الفرق المحلية ومنتخباتها فقط، بل تعدى ذلك بالتعاون والفوز بثقة أكبر فرق الأندية العربية والأفريقية وهو الأهلي المصري وقياداته، وعلى رأسهم رئيس النادي محمود الخطيب.

خليفة سلطان الجازوي مع رئيس اتحاد كرة القدم الليبي الشلماني. (إنترنت)
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