مفتاح لـ«بوابة الوسط»: 11 فبراير موعد انطلاق دوري السلة الليبي

مباراة في السلة للأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السلة جمال مفتاح في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة سينطلق في 11 فبراير الجاري بمشاركة 10 فرق موزعة على مجموعات.

المجموعة الأولى ضمت 4 فرق: الاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة واليرموك، والمجموعة الثانية تشكلت من 6 فرق: المروج والنصر والأهلي بنغازي والتحدي والسلفيوم والهلال.

تتباري فرق كل مجموعة فيما بينها من دوري كامل ذهاب وإياب ويتأهل للدور السداسي أول وثاني المجموعة الأولى وأول وثاني وثالث المجموعة الثانية، وتقام مباراة فاصلة لتحديد الفريق السادس بين ثالث الأولى ورابع الثانية.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستقام باللاعبين المحليين وسيسمح بمشاركة لاعب أجنبي واحد في المرحلة الثانية.

وأوضح أنه لا يحق لأي لاعب الانتقال إلى ناد آخر إلا بالاستغناء المعتمد من الأمين العام بالاتحاد وناديه واتحاده الفرعي، وأن نهائي الكأس سيقام في طرابلس وتتويج بطل الدورى ببنغازي.



واختتم مفتاح قائلا: «هذا العام سيتم تنظيم بطولة ثلاثيات كرة السلة في النصف الثاني من فبراير الجاري، وبخصوص المشاركة الخارجية سيشارك بطل الدوري في بطولة أفريقيا وبطل الكأس في البطولة العربية».