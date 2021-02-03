مالي تلتقي غينيا والمغرب تواجه الكاميرون في نصف نهائي الـ«شان»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 03 فبراير 2021, 01:17 مساء
منتخب المغرب في الشان (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء في الكاميرون مع مرحلة جديدة من منافسات بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان 2021» حيث تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة التي شهدت وداع المنتخب الليبي من الدور الأول.

المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا وتجمع منتخبي مالي وغينيا، أما المباراة الثانية فتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء وتجمع منتخبي المغرب والكاميرون.
 
الخاسران من المباراتين يلتقيان السبت المقبل في مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالبرونزية، والفائزان يلتقيان الأحد في مباراة التتويج بكأس البطولة.

منتخب المغرب بات في تحد كبير عندما يواجه صاحب الأرض والجمهور الذي سمح له بحضور مباريات البطولة رغم جائحة «كورونا» كونه الفريق العربي الوحيد الباقي في البطولة.

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