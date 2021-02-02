علي صابر يعلن موعد انطلاق بث راديو الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 08:10 مساء
رئيس اللجنة الأولمبية الليبية المفوض علي صابر. (إنترنت)

عقد رئيس اللجنة الأولمبية الليبية المفوض علي صابر، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بالمكتب الإعلامي باللجنة، نوقشت فيه جملة من المواضيع، من بينها تفعيل دور المكتب الإعلامي، وتوعية الجماهير والمؤسسات ذات العلاقة بدور اللجنة الأولمبية ولوائحها والمهام المنوطة بها. 

وفي تصريح إلى «بوابة الوسط» قال رئيس الأولمبية المفوض علي صابر: «تم في الاجتماع التنسيق مع قناة ليبيا الرياضية لمنحنا ساعة إذاعية لتقديم برنامج مرئي نصف شهري (الاستوديو الأولمبي)»، مضيفًا أن راديو الأولمبية وصلت نسبة الإنجاز فيه قرابة 80% والبث التجريبي في مارس القادم والانطلاقة الفعلية للراديو أبريل القادم.

وأوضح أنه سيكون الاهتمام أيضا بالإعلام المقروء وإصدار مجلة رياضية، كما تم تأكيد تفعيل الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية الليبية، باستكمال إجراءات التصميمات النهائية للموقع.

وفي الختام أشار صابر إلى توافر التغطية المالية لكل البرامج التي ستنفذ على مراحل، وأنه سيتم استقطاب الخبرات والكفاءات الإعلامية للعمل في هذه البرامج مرئية ومسموعة ومقروءة.

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