البدري رئيسا للجنة الفنية للترايثلون بالمنطقة الشرقية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 06:48 مساء
عبدالحميد البدري. (إنترنت)

اعتمدت لجنة الإشراف على الانتخابية باللجنة الأولمبية الليبية القائمة النهائية لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون، برئاسة علي المبروك الزائدي، وحسن المهدي مولاهم، نائبا للرئيس، وأحمد الصيد بن حسونة، أمينا عاما، ويوسف مسعود الجبالي أمينا للصندوق.

واعتمدت اللجنة العضوية لكل من مودة محمد عبداللطيف وخالد أحمد بشير، وهاني محمد الفاسي وموسى مهدي جرافة، ومصطفى عبدالحميد البدري الذي تم اختياره رئيسا للجنة الفنية لهذه الرياضة بالمنطقة الشرقية.

ويعد البدري دراج دوليا سابقا متميزا في لعبة الدراجات بنادي التحدي منذ العام 1987، كما تولى تدريب فرق اللعبة بنادي الهلال والأهلي ببنغازي ومنتخب بنغازي للدراجات، وهو عضو بالاتحاد العربي للدراجات الجبلية وعضو بالاتحاد الفرعي للدراجات ببنغازي، وأخيرا تم اختياره وانتخابه ضمن عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للترايثلون.

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