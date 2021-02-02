لجنة «كاف» المكلفة ببحث رفع الحظر عن الملاعب الليبية تصل 8 فبراير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 03:27 مساء
القنطري مع عبدالباسط الطبال (فيسبوك)

تتواصل الاستعدادات لاستقبال اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لزيارة ليبيا بهدف رفع الحظر عن الملاعب الليبية، والتي من المقرر أن تصل ليبيا في الثامن من شهر فبراير الجاري برئاسة جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، وعضوية كل من كريستيان أمانو والمصري أحمد زكريا ومحمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا.

زيارة لجنة «كاف» ستتواصل لمدة ثلاثة أيام، وستشرع خلالها اللجنة بمباشرة مهامها صباح التاسع من فبراير المقبل بتفقد مرافق ملعب طرابلس الدولي وبعض الفنادق، ثم يُقام على شرفها عشاء عمل بأحد فنادق العاصمة يتخلله اللقاء ببعض المسؤولين.

وسوف تتحول لجنة «كاف» صباح اليوم الثاني إلى مدينة بنغازي لزيارة ملعب شهداء بنينا، وبعض الفنادق الموجودة في المدينة.

وتختتم اللجنة الأفريقية برنامج عملها يوم الحادي عشر من فبراير بإقامة مؤتمر صحفي، لتوضيح نتائج وطبيعة زيارتها.

وفي ذات السياق استقبل رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري العميد عبدالباسط الطبال مدير الأمن الرياضي، وذلك للتنسيق لزيارة وفد «كاف» إلى ليبيا خلال الأسبوع المقبل لتأمين البرنامج بالكامل، بحسب الصفحة الرسمية للعميد عبدالباسط الطبال عبر «فيسبوك».

يأتي التأمين من قبل الأمن الرياضي بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في الدولة والهيئة العامة للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم والإعلام الرياضي ووزارة الداخلية وصولاً من المطار للإقامة بالفندق لبرنامج الزيارة والمؤتمر الصحفي.

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