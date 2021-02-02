الصفاقسي التونسي يستحوذ على ثلاثي دولي ليبي قبل استئناف المشاركة الأفريقية

أنس الشبلي (إنترنت)

نجحت إدارة نادي الصفاقسي التونسي في إضافة اللاعبين الليبيين أنس الشبلي وفرج غيضان إلى القائمة الأفريقية لفريق الكرة الأول.

يأتي هذا بعد نجاح الصفاقسي التونسي في ضم اللاعبين إلى القائمة في اللحظات الأخيرة للنادي، والتي اشتملت على خمسة أسماء.

تعاقد إدارة الصفاقسي أخيرا مع الشبلي وغيضان يأتي نتيجة الثقة التي تركها اللاعب الليبي في الدوري التونسي عموما والصفاقسي الذي يضم أيضا الجناج الدولي محمد صولة الذي ينشط مع فريق الصفاقسي، ويقدم مستويات جيدة مع الفريق.

نادي الصفاقسي التونسي يشارك هذا الموسم في مسابقة كأس الكونفدرالية.

فرج غيضان (إنترنت)

محمد صولة (إنترنت)