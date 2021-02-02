لجنة المسابقات تصدر جدول الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.
وستكون مباريات الأسبوع الثاني في المجموعة الأولى على النحو التالي:
الثلاثاء 9 فبراير: الأخضر يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، وشباب الجبل يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا.
الأربعاء 10 فبراير: الهلال يلتقي خليج سرت على ملعب شهداء بنينا.
الخميس 11 فبراير: نجوم أجدابيا يلتقي دارنس على ملعب أجدابيا، والنصر يلتقي التحدي بملعب شهداء بنينا، ومباراة الأهلي بنغازي والأنوار مؤجلة.
وفي المجموعة الثانية:
الثلاثاء 9 فبراير: الشط يلتقي الوحدة طرابلس بملعب طرابلس.
الأربعاء 10 فبراير: رفيق يلتقي الخمس بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي المدينة بملعب طرابلس.
الخميس 11 فبراير: الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس.
الجمعة 12 فبراير: المحلة يلتقي الأولمبي بملعب طرابلس.