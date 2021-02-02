لجنة المسابقات تصدر جدول الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز

جانب من تدريبات الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

وستكون مباريات الأسبوع الثاني في المجموعة الأولى على النحو التالي:

الثلاثاء 9 فبراير: الأخضر يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، وشباب الجبل يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا.

الأربعاء 10 فبراير: الهلال يلتقي خليج سرت على ملعب شهداء بنينا.

الخميس 11 فبراير: نجوم أجدابيا يلتقي دارنس على ملعب أجدابيا، والنصر يلتقي التحدي بملعب شهداء بنينا، ومباراة الأهلي بنغازي والأنوار مؤجلة.

وفي المجموعة الثانية:

الثلاثاء 9 فبراير: الشط يلتقي الوحدة طرابلس بملعب طرابلس.

الأربعاء 10 فبراير: رفيق يلتقي الخمس بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي المدينة بملعب طرابلس.

الخميس 11 فبراير: الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس.

الجمعة 12 فبراير: المحلة يلتقي الأولمبي بملعب طرابلس.