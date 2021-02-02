لجنة المسابقات تصدر جدول الأسبوع الثاني للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 12:23 صباحا
جانب من تدريبات الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020-2021.

وستكون مباريات الأسبوع الثاني في المجموعة الأولى على النحو التالي:

الثلاثاء 9 فبراير: الأخضر يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، وشباب الجبل يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا.

الأربعاء 10 فبراير: الهلال يلتقي خليج سرت على ملعب شهداء بنينا.

الخميس 11 فبراير: نجوم أجدابيا يلتقي دارنس على ملعب أجدابيا، والنصر يلتقي التحدي بملعب شهداء بنينا، ومباراة الأهلي بنغازي والأنوار مؤجلة.

وفي المجموعة الثانية:
الثلاثاء 9 فبراير: الشط يلتقي الوحدة طرابلس بملعب طرابلس.

الأربعاء 10 فبراير: رفيق يلتقي الخمس بملعب صبراتة، والاتحاد المصراتي يلتقي السويحلي بملعب مصراتة، والاتحاد يلتقي المدينة بملعب طرابلس.

الخميس 11 فبراير:  الأهلي طرابلس يلتقي أبوسليم بملعب طرابلس.

الجمعة 12 فبراير: المحلة يلتقي الأولمبي بملعب طرابلس.

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