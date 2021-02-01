أربع مباريات ودية لفرق الدوري الممتاز والدرجة الأولى

فريق الأولمبي. (إنترنت)

جرت مساء اليوم أربع مباريات ودية لفرق دوري الدرجة الممتازة، وفرق الدرجة الأولى لكرة القدم، في عدة ملاعب.

وكانت النتائج المسجلة في مباريات اليوم الودية على النحو التالي:

في ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء انتهت المباراة الودية بين فريقي الأخضر والأندلس بالتعادل السلبي دون أهداف. وفي ملعب شهداء عبد الجليل بجنزور انتهت المباراة الودية التي جرت بين فريق الوحدة والأولمبي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وفي ملعب أبوسليم بطرابلس فاز فريق أبوسليم على فريق طلائع راقدلين، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وجاءت الأهداف جميعها في الشوط الثاني عن طريق جمعة أبورقيقة ومحمد خلفون وفراس جمعة. وفي الملعب البلدي بدرنة فاز فريق دارنس على فريق المختار بنتيجة هدفين مقابل هدف.