المغرب يحجز مواجهة أمام الكاميرون وغينيا مع مالي في نصف نهائي الـ«شان»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 فبراير 2021, 04:26 مساء
منتخب المغرب في الشان (إنترنت)

واصل منتخب المغرب لكرة القدم تحقيق نتائجه الإيجابية في بطولة أفريقيا لكرة القدم للمحليين الـ«شان»، وتأهل أمس الأحد عن جدارة لنصف نهائي البطولة بعد فوزه على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبعد غد الأربعاء سيكون الموعد مع مباراتي الدور نصف نهائي للبطولة، المباراة الأولى تنطلق في الخامسة مساء وتجمع غينيا ومالي، وبداية من التاسعة مساء ستنطلق مباراة المغرب مع الكاميرون مستضيف البطولة.

الخاسران من المباراتين سيلتقيان السبت المقبل لتحديد المتوج ببرونزية البطولة، والفائزان يلتقيان الأحد في مباراة التتويج.

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