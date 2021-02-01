الأهلي بنغازي يلتقي البراق والمروج يستضيف الهلال في دوري الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 01 فبراير 2021, 04:20 مساء
فريق الطائرة بنادي الهلال (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين مع مباراتين في الدوري الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الأولى بمجمع سليمان الضراط، ويلتقي الأهلي بنغازي مع البراق، وبقاعة المرج فريق الهلال يحل ضيفا على المروج.

وقبل المباراتين الصدارة للهلال 12 نقطة، ويليه الأهلي بنغازي 9 نقاط، والنصر 6 نقاط، والمروج نقطتين، والبراق نقطة واحدة.

وتنطلق مسابقة الكأس عن المجموعة الثانية في 16 فبراير الجاري بمباراتين بقاعة مصراتة المباراة الأولى ستجمع الاتحاد المصراتي والتحدي ويعقبها لقاء السويحلي مع التحدي.

الفائزان سيلتقيان في 20 فبراير الجاري لتحديد المتأهل عن هذه المجموعة لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة.

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