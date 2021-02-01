إغلاق ملعب طرابلس للصيانة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 01 فبراير 2021, 12:08 صباحا
ملعب طرابلس. (إنترنت)

وجهت إدارة واستثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية، خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، تطلب فيه بنقل مباريات الدوري الليبي الممتاز  والمباريات المؤجلة، والتي كان مقرر لها يومي الجمعة والسبت على أرضية ملعب طرابلس إلى ملاعب أخرى.

وعلمت «بوابة الوسط» أن نقل المباريات من أرضية الملعب يأتي بسبب الصيانة ومعالجة أرضية الملعب، ولا صحة لخبر استبداله بعشب صناعي، وأن مدة الإغلاق ستكون لمدة أسبوعين حسب الشركة.

ويعد ملعب طرابلس الدولي أحد الملاعب المستهدفة لزيارة اللجنة المكلفة من قبل الكاف، لدراسة إمكانية رفع الحظرعن الملاعب الليبية خلال زيارة الوفد إلى طرابلس.

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