«النصر» يفوز وديا على «الأنوار»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 31 يناير 2021, 10:11 مساء
«النصر» يفوز وديا على «الأنوار». (إنترنت)

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» في المباراة الودية التي أقيمت أمس على فريق «الأنوار» بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب بنينا في إطار استعداد الفريق لخوض غمار منافسات الدوري الليبي الممتاز.

ويواجه «النصر» في الدوري الممتاز فريق «نجوم أجدابيا» بملعب بنينا، يوم السبت المقبل، في المباراة المؤجلة بالأسبوع الأول.

وسجل هداف الفريق ضد فريق «الأنوار» عزو بنينا وخطاب النجار.

وكان «النصر» تعاقد خلال المدة الماضية المهاجم تالا نداي،  قادمًا من «طلائع الجيش» المصري، وكذلك عودة المهاجم سالم المسلاتي (روما) إلى صفوف الفريق.

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