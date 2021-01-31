بالصور.. أكثر من 60 رياضيا في أكاديمية «فرسان المتوسط» فرع طرابلس

أكثر من 60 رياضيًا في أكاديمية فرسان المتوسط فرع طرابلس. (الوسط)

يحتضن ملعب نادي الظهرة بطرابلس يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تدربيات في أكاديمية فرسان المتوسط فرع طرابلس لأكثر من 60 رياضيًا بين ناشئين وأشبال وأواسط.

«بوابة الوسط» زارت ملعب الظهرة بطرابلس ورصدت حصص التدربيات، واطلعت على برامج التدربيات، والتي تم تقسمها إلى أربع مجموعات ناشئين ويشرف على تدريباتهم المدرب الوطني جمال الجهاني، وأشبال وكبار ويشرف على تدريباتهم المدرب المخضرم اللاعب الدولي ولاعب منتخب الوطني عبدالرحمن الجهاني، ويشرف على تدريباتهم أيضًا المدرب الوطني فيصل املاطم.

وقد التقت «الوسط» خلال هذه الجولة مع رئيس فرع أكاديمية طرابلس عادل البيباص، الذي أوضح العديد من الأشياء حول تدريبات فرع طرابلس وعن الأطقم التدريبية في هذه الأكاديمية.

وقال: «الحمد لله الأمور الفنية تسير وفق البرنامج المعد بوجود عدد من المدربين الخبرة، وأن العدد في تزايد مستمر وهذا الأمر يتطلب وجود ملعب مخصص للأكاديمية»، متابعًا: «وبهذه المناسبة أود أن أشكر إدارة نادي الظهرة بطرابلس التي خصصت لنا ملعبها رغم أن لها استحقاقات هي الأخرى وأشكر الكابتن محمد ابحر على تعاونه مع الأكاديمية وكافة الطقم الإداري بالنادي».

وأوضح عادل البيباص: «نحن في حاجة إلى ملعب خاص بالأكاديمية في الوقت الحالي، لأن لدينا يومين في الأسبوع الجمعة والسبت في ملعب الظهرة بطرابلس، ونحاول خلالهما اكتشاف المواهب من خلال التقسيمات داخل الملعب، حيث يشرف على الأشبال والأواسط المدرب المخضرم عبدالرحمن الجهاني، وعن فئة البراعم جمال الجهاني، وعن حراس المرامى مدرب الحراس فيصل املاطم، بمساعدة معاونين لهم».

وأشار: «ومن خلال التدريبات تبرز المواهب في كل فئة من خلال المباريات الودية التي قامت وستقوم بها الأكاديمية فرع طرابلس خلال الفترة القادمة»، مختتمًا: «نشكر إدارة الظهرة وكل من ساعد وأسهم في برامج تدريبات الأكاديمية من مدربين وأطقم فنية وإدارية».