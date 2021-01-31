دورة في كرة اليد في المنطقة الثالثة بمدينة سبها

جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

تنطلق يوم غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام متتالية الدورة الإدارية بأندية اتحاد المنطقة الثالثة، حيث تقام الدورة على مجموعتين الأولى بمدينة سبها والثانية بمدينة تراغن.

وستشمل الدورة أربع محاضرات، حيث سيتم إلقاء المحاضرات لعدد من الأساتذة المتخصصين بلعبة كرة اليد، وذلك في القوانين ودور الإداري في ضبط الرياضيين بالملعب، وأيضا تعامل الإداري مع الحكم أثناء المباراة.

وحسب اللجنة الإعلامية لكرة اليد سيكون اليوم الختامي وهو يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشة الأمور والمشاكل التي تواجه اللعبة بين الأندية واتحاد المنطقة.

وأيضا الشكر موصول للدكتور عبدالسلام الفيتوري عميد كلية التربية البدنية بجامعة سبها للدور الأساسي للإشراف على هذه الدورة.