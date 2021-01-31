دورة في كرة اليد في المنطقة الثالثة بمدينة سبها

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 31 يناير 2021, 05:08 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية. (إنترنت)

تنطلق يوم غد الإثنين ولمدة ثلاثة أيام متتالية الدورة الإدارية بأندية اتحاد المنطقة الثالثة، حيث تقام الدورة على مجموعتين الأولى بمدينة سبها والثانية بمدينة تراغن.

وستشمل الدورة أربع محاضرات، حيث سيتم إلقاء المحاضرات لعدد من الأساتذة المتخصصين بلعبة كرة اليد، وذلك في القوانين ودور الإداري في ضبط الرياضيين بالملعب، وأيضا تعامل الإداري مع الحكم أثناء المباراة.

وحسب اللجنة الإعلامية لكرة اليد سيكون اليوم الختامي وهو يوم الخميس المقبل، حيث سيتم مناقشة الأمور والمشاكل التي تواجه اللعبة بين الأندية واتحاد المنطقة.

وأيضا الشكر موصول للدكتور عبدالسلام الفيتوري عميد كلية التربية البدنية بجامعة سبها للدور الأساسي للإشراف على هذه الدورة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار العملات أمام الدينار في السوق الرسمية (الأحد 31 يناير 2021)
ليبيا
الولايات المتحدة تدين «التكتيكات الوحشية» لروسيا ضد المتظاهرين المعارضين
دولى
شركة سرت للنفط تكرم عددا من كبار الموظفين بعد سنوات طويلة في الخدمة
ليبيا
أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)