الاتحاد الليبي لرفع الأثقال يعلن البرنامج الزمني للانتخابات

منافسات سابقة في رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، التي ستجرى بمدينة طبرق في 28 فبراير المقبل البرنامج الزمني للانتخابات.

من 3 حتى 9 فبراير بداية قبول القوائم وملفات المترشحين، وفي 10 فبراير إعلان القوائم الأولية، ومن 11 حتى 14 فبراير قبول الطعون، ومن 16 حتى 18 قبول البدلاء في الأشخاص المطعون فيهم والإعلان عنهم.

23 فبراير إعلان القوائم النهائية، و28 فبراير الاجتماع الانتخابي وإعلان النتائج الأولية، تليها مراحل قبول الطعون بعد 24 ساعة من الاجتماع الانتخابي، وقبول الطعون خلال يوم من الانتخابات والبت فيها خلال 24 ساعة، على أن تكون الانتخابات بنظام القائمة.