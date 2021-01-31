انعقاد عمومية الرياضات الجوية يعيد نادي طرابلس

انعقاد عمومية الرياضات الجوية (إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرياضات الجوية، أمس السبت، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بشركة الهروج بطرابلس، بحضور أعضاء الجمعية ورئيس الاتحاد علي احنيش الذي افتتح الجلسة بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع في وضع جدول أعمال للنهوض بهذه الرياضة.

حضرالاجتماع تسعة أندية من أحد عشر ناديا منضوية تحت الاتحاد، وقد غاب عن الاجتماع نادي أبرني ونادي الاتحاد العسكري الذي قام بالاتصال بنائب الاتحاد وشرح أسباب عدم الحضور.

وتم كذلك إعادة قبول نادي طرابلس للرياضات الجوية كعضو في الجمعية العمومية للاتحاد ومناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن الملف القانوني وآخر المستجدات ونشاط الاتحاد للسنوات الماضية والموسم المقبل مع تشكيل لجنة انتخابات وطعون للانتخابات المقبلة على أن يتم تحديد الانتخابات من قبل اللجنة في غضون أسبوعين وإعداد برنامج لسنة 2021 للنشاطات الداخلية، من بينها ميزانية العام 2021، والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية ومن بينها منتخب القفز الحر.

يضم اتحاد الرياضات الجوية أندية بارشي (المرج) وصقور بنغازي وسماء بنغازي والجفرة للطيران والباز (ترهونة) وطرابلس للرياضات الجوية والاتحاد العسكري ونجوم الجبل (يفرن) ونادي أبرني (جادو) وصقور الزنتان والمدار الجوي (الزنتان) ونادي الزاوية.

انعقاد عمومية الرياضات الجوية (إنترنت)