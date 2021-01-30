أمسية رياضية ببيت إسكندر احتفاء بالقريو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 30 يناير 2021, 05:43 مساء
أمسية رياضية ببيت إسكندر احتفاء بالقريو (إنترنت)

في أمسية فنية ورياضية شهدت حضور الإعلام الرياضي والعديد من شخصيات وفعاليات المدينة القديمة ومدير إدارة مشروع المدينة القديمة محمود النعاس ورياضيي وحكام لعبة بناء الأجسام، احتفى البيت الأثري إسكندر بالمدينة القديمة بطرابلس الخميس الماضي بعادل القريو، لمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام.

ألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات من بينها كلمة لمدير مشروع المدينة القديمة محمود النعاس، وكلمة لفعاليات المدينة القديمة وكلمة عن الإعلام الرياضي ألقاها محمود جبران، وكلمة لمصطفى إسكندر مدير بيت إسكندر، وكلمة للمهندس عادل القريو شكر فيها الإعلام الرياضي وجميع من أسهم في هذا الاحتفال من فعاليات المدينة القديمة.

تم تقديم الهدايا وشهادات التقدير لشخص عادل القريو نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، الذي شهد في عهده العديد من الإنجازات محلية وأفريقية وعربية وعالمية.
 
وقد أحيت فرقة باب البحر الفنية الاحتفالية بحفل فني ساهر بمشاركة أبرز الفنانين الليبيين، من بينهم ناصر الهمالي وصبري دخيل وأحمد السحيري ويونس الهرمه وعازف القانون علي السبهاوي وعازف العود أحمد قديمش وعازفا الكمان أحمد الحافي ومحمود شنشان  وعازفا الإيقاع مصطفى القاضي وحاتم خميس وقدمت خلاله الفرقة وصلات فنية رائعة من التراث الليبي الأصيل، نالت استحسان وإعجاب الحاضرين.

أمسية رياضية ببيت إسكندر احتفاء بالقريو (إنترنت)
أمسية رياضية ببيت إسكندر احتفاء بالقريو (إنترنت)
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