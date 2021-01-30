مباراتان في ربع نهائي الـ«شان الكاميرون 2021».. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 يناير 2021, 05:34 مساء
مباراة لمنتخب الكاميرون أمام مالي (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم، السبت، بالكاميرون مع مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة كأس أفريقيا لكرة القدم للمحليين الـ«شان». المباراة الأولى تنطلق في تمام السادسة مساء وتجمع منتخبي مالي المتأهل أول المجموعة الأولى ويواجه الكونغو برازافيل ثاني المجموعة الثانية.

والمباراة الثانية تنطلق في تمام التاسعة مساء وتجمع الكونغو الديمقراطية أول المجموعة الثانية مع الكاميرون ثاني المجموعة الأولى.

وتقام غدا الأحد مباراتان في نفس الدور، الأولى تنطلق في السادسة مساء وتجمع منتخب المغرب أول المجموعة الثالثة مع زامبيا ثاني المجموعة الرابعة، وفي التاسعة مساء سيكون الموعد مع مباراة غينيا أول المجموعة الرابعة مع رواندا ثاني المجموعة الثالثة.

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