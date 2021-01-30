فوز طائرة الأفريقي والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي

مباراة في الطائرة الليبية (إنترنت)

انطلقت بالصالة الرياضية بمصراتة أمس الجمعة أولى مباريات الإياب للدورى الليبي للكرة الطائرة لفرق المجموعة الثانية.



المباراة الأولى جمعت الاتحاد المصراتي والتحدي، وفاز الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط دون رد (25/15، 25/21، 25/18)، بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد المصراتي إلى 12 نقطة من خمس مباريات وبقى التحدي بنقاطه الست السابقة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حسين الغيراني حكما أول وعبدالسلام بلعوطة حكما ثانيا والمسجلان فتح الله الروياتي وخالد الناقوزي وحكما الراية علي الرجوبي وعلي العلواني.

والمباراة الثانية جمعت التصدي والأفريقي وتواصلت لخمسة أشواط تقدم التصدي (25/22)، وشوط ثان للأفريقي (25/19) وعاد التصدي ليتفوق (26/24) وشوط رابع للأفريقي (25/21) وخامس للأفريقى (15/7) ليتفوق الأفريقي بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط وصار التصدي بنقطتين.

أدار المباراة حكما أول فتح الله الروياتي وحكما ثانيا خالد الناقوزي والمسجلان حسين الحويج وعبدالسلام بلعوطة وحكما الراية فتحي القلعي وشعبان بن عروس.