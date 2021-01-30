القنطري يهنئ القريو بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 30 يناير 2021, 03:58 مساء
القنطري يكرم القريو (إنترنت)

تلقى رئيس الاتحاد الليبي، نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام، عادل القريو، تهنئة من رئيس هيئة الشباب والرياضة دكتور بشير القنطري لمناسبة انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام.

جاء في الرسالة «إنه لمن دواعي السرور حصولكم على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام، أثلج صدورنا وشرف بلادنا الحبيبة ليبيا، أن يتولى أحد أبنائها هذا المنصب الذي جاء ثمرة جهودكم المتواصلة، ولحسن قيادتكم في إدارة الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، ومساهمتكم في تقدم هذه الرياضة وحصول الرياضيين الليبيين على التراتيب المتقدمة واعتلاء منصات التتويج عربيا وأفريقيا ودوليا».

في سياق متصل قام بيت إسكندر بالمدينة القديمة بطرابلس بعمل احتفالية كرم فيها عادل القريو، بحضور مدير إدارة مشروع المدينة القديمة محمود النعاس وكوكبة من الإعلاميين.

أحيت فرقة باب البحر الفنية حفلا ساهرا بمشاركة أبرز الفنانين الليبيين، من بينهم الفنانون ناصر الهمالي وصبري دخيل وأحمد السحيري ويونس الهرمة وعازف القانون علي السبهاوي وعازف العود أحمد قديمش وعازفا الكمان أحمد الحافي ومحمود شنشان وعازفا الإيقاع مصطفى القاضي وحاتم خميس.

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