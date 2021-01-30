أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: قررت الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 30 يناير 2021, 03:30 مساء
جمال أبونوارة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدرب جمال أبونوارة ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، مؤكدا أن الخطوة جاءت بناء على دعوات كثيرة من عدة شخصيات رياضية بضرورة تقدم الرياضيين القدامى للانتخابات.

وأكد أبونوارة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه يأمل أن تقتنع الأندية بما سيقدم من مشروع رياضي لأربع سنوات جديدة.

وأضاف أنه يعرف أن المنافسة صعبة بين عدة شخصيات متقدمة لمنصب الرئيس، لكنه سيحاول منطلقا من تاريخه الرياضي كلاعب سابق ومدرب ومحلل حاليا.

ويعد جمال أبونوارة حاليا من المدربين العاملين، وسبق أن درب عدة فرق في الدوري الليبي، كما يعمل محللا رياضيا في القنوات الفضائية ومن نجوم الكرة السابقين في نهاية السبعينات وعقد الثمانينات.

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