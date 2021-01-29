في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار

مباراة الاتحاد المصراتي أمام الشط. (الإنترنت)

انطلق قطار بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، في موسمه الكروي الجديد، وفي نسخته التي تحمل الرقم 46 يوم الإثنين الماضي، بعد طول انتظار وترقب وتعثر وتخبط. الدوري الذي انطلق في جولته الافتتاحية الأولى بعجلات رباعية على خمسة ملاعب مختلفة، وهي ملاعب طرابلس، والزاوية، وأجدابيا، وشحات وطبرق، شهد إقامة سبع مباريات، وتسجيل وإحراز اثني عشر هدفا، ست منها للضيوف فاز بها كل من الاتحاد المصراتي على الشط، وخليج سرت على التعاون، والأخضر على جاره الصداقة.

وعلى صعيد منافسات فرق المجموعة الثانية فاجأ فريق خليج سرت مستضيفه التعاون بملعب أجدابيا بهدفين عاد بهما فائزا بنقاط الجولة الأولى، أحرزهما كل من المخضرم سعد بلعيد والمحترف التونسي حسام قطيفة، فيما تفوق الأخضر على الصداقة بهدفين لصفر سجلهما عمر شحات، وعبدالرحمن.

أما الاتحاد المصراتي فقد استطاع العودة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب طرابلس عقب فوزه على مستضيفه فريق الشط بهدفين مقابل هدف، بأقدام مروان المبروك والإيفواري المحترف كرست، فيما زار الشط شباك ضيفه عبر أحمد الصغير. وفي ملعب الزاوية تقاسم الأولمبي ورفيق نقاط ديربي الغربية، ليخرج الجاران من الملعب بأول تعادل سلبي.

وتواصلت مباريات الجولة الافتتاحية الأولى، حيث تمكن فريق التحدي من تحقيق الفوز على منافسه فريق الأنوار بهدف لصفر أحرزه اللاعب جلال الزوي، بينما اكتمل لقاء ملعب طبرق بين دارنس وشباب الجبل بتعادل الفريقين بهدف لهدف، بادر فريق دارنس بالتسجيل عن طريق لاعبه إبراهيم الجارح، بينما نجح في تعديل النتيجة لشباب الجبل لاعبه سراج الهلودي.

وفي آخر مباريات الأسبوع تمكن فريق الوحدة مساء الثلاثاء من تحقيق الفوز على جاره أبوسليم بثلاثة أهداف لصفر ضمن منافسات فرق المجموعة الأولى، أحرز ثلاثية الفوز لفريق الوحدة كل من صهيب البوش وعبدالله اربيش والمخضرم محمد التيجاني من ركلة جزاء.

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وعقب خروج المنتخب الوطني لكرة القدم للمحليين مبكرا من الدور الأول لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين «شان الكاميرون» ينتظر أن تقام مع بداية الأسبوع المقبل المباريات المؤجلة على صعيد منافسات فرق المجموعتين، التي تم تأجيلها للفرق التي لديها أكثر من لاعبين اثنين ضمن صفوف المنتخب الأول، فعلى صعيد منافسات فرق المجموعة الأولى يلتقي فريق الاتحاد مع فريق الخمس، ويستقبل فريق السويحلي فريق المدينة، وسيواجه الأهلي طرابلس المحلة، بينما على صعيد مباريات فرق المجموعة الثانية، يبدأ فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق نجوم أجدابيا بينما يلتقي الأهلي بنغازي مع جاره الهلال.

وكانت لجنة المسابقات أعلنت في وقت سابق، أن الموسم الجديد سيظهر بـ24 فريقاً، وزعوا على مجموعتين، كل مجموعة 12 فريقاً، المجموعة الأولى في المنطقة الشرقية، ضمت «الأهلي بنغازي» و«الهلال» و«التحدي» و«النصر» و«خليج سرت» و«الأخضر» و«دارنس» و«شباب الجبل» و«نجوم أجدابيا» و«الأنوار» و«الصداقة» و«التعاون»، وضمت المجموعة الثانية في المنطقة الغربية فرق «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» و«المدينة» و«الوحدة» و«السويحلي» و«الخمس» و«الاتحاد المصراتي» و«رفيق» و«الشط» و«الأولمبي» و«المحلة» و«أبوسليم».

وأشار رئيس لجنة المسابقات، حسين البوسيفي، إلى أن نظام البطولة سيكون بدوري رباعي، الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون مباريات هذا الدور في ملاعب محايدة، والمباراة النهائية سيتم اختيار ملعب لها من قبل لجنة المسابقات، وفي حالة انتهاء الوقت القانوني للمباراة النهائية بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، كما أشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه سيكون البقاء بالدوري الممتاز لفريقين، بعد إجراء دوري رباعي لأواخر الترتيب في المجموعتين، كل مجموعة فريقين.

وشددت لجنة المسابقات على الفرق المشاركة في مسابقة القسم الممتاز الذي انطلق الإثنين، بضرورة التقيد بإجراء مسحة «كورونا» لجميع اللاعبين والمرافقين وقياس حرارة اللاعبين قبل بداية المباراة، على أن يتم استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 درجة، إذا لم تهبط خلال عشر دقائق، وأيضا التنبيه على الأندية بضرورة إجراء فحص قبل أول المباريات بالدوري بـ72 ساعة، وسيستمر إجراء الفحص على فترات يحددها الفريق الطبي. وأكد التعميم ضرورة تعقيم مرافق الملعب قبل المباراة، وأنه لن يسمح لأي فريق باللعب، ما لم يلتزم بالشروط السالفة الذكر.

وقد توج ببطولات الدوري الليبي فريق الاتحاد 16 مرة والأهلي طرابلس 12 مرة والأهلي بنغازي أربع مرات والتحدي ثلاث مرات والمدينة ثلاث مرات والمحلة مرتين والنصر مرتين والظهرة والشط والأولمبي بلقب واحد لكل منها.