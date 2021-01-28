مواعيد وحكام المباريات المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الليبي

مباراة سابقة في الدوري الليبي. (إنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد وحكام المباريات الخمس المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم، والتي ستكون على النحو الآتي:

الجمعة 5 فبراير:

ستقام ثلاث مباريات على ملعب بنينا، الأهلي بنغازي يلتقي الهلال بقيادة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين وليد أبوحرارة والمنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع محمد خبريش، والمراقب أبوالقاسم الحبيب.

وعلى ملعب طرابلس، الاتحاد يلتقي الخمس بقيادة الحكم عبدالحميد كشيرة، والمساعدين إبراهيم أبوكوز، وحسن التومي والحكم الرابع: طاهر القلاعي والمراقب أحمد أبوشعالة.

وعلى ملعب مصراتة، السويحلي يستضيف المدينة بقيادة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين وحيد الجحاوي ورياض العزابي والحكم الرابع بشير العربي والمراقب جمال امبية.

السبت 6 فبراير:

ستقام مباراتان على ملعب بنينا النصر يلتقي نجوم أجدابيا بقيادة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين محمد بلعم وأحمد ضيف والحكم الرابع أيوب الفرجاني والمراقب علي عطية.

وعلى ملعب طرابلس الأهلي يواجه المحلة بقيادة الحكم خليل سنان والمساعدين مجدي كامل وأحمد عوينات والحكم الرابع مؤيد خليل والمراقب خالد عدال.