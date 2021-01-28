8 مشاركين في دورة حكام الهوكي بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 يناير 2021, 07:03 مساء

تتواصل دورات الحكام الجدد في لعبة الهوكي، التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الليبي للهوكي، ويحاضر فيها رئيس اللجنة الفنية للتطوير بالاتحاد فتحي ناجي.

وقال ناجي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الاتحاد العام أشرف أخيرا بمدينة طرابلس على دورة حكام الهوكي الجدد، والتي استهدفت 8 مشاركين، وإن برنامجها تضمن محاضرات نظرية وعملية، وعلى  فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح أن من ضمن محاضرات الدورة مهام وواجبات الحكام، وتحركات الحكم داخل الملعب، والإشارات التحكيمية، وشخصية الحكم، وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف ناجي، أنه تم التركيز في هذه الدورة على الجانب العملي، لأنه جار التنسيق مع الاتحادين الأفريقي والدولي بتكليف حكام دوليين لإعطاء محاضرات نظرية لحكامنا، عبر تطبيق زوم.

يشار إلى أن الاتحاد العام للهوكي نظم الشهر الماضي دورة مماثلة للحكام بمدينة مصراتة، استهدفت17 مشاركًا.

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