طائرة الهلال تعبر الأهلي بنغازي وتنفرد بصدارة الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 28 يناير 2021, 05:54 مساء
طائرة الهلال. (إنترنت)

انفردت طائرة الهلال بصدارة المجموعة الأولى بدوري الطائرة، بعد الفوز أمس على الأهلي ببنغازي في المباراة التي جمعتهما بمجمع سليمان الضراط، في مباراة شهدت ندية وتقاربا في النتيجة.

وتقدم الأهلي بنغازي بنتيجة الشوط الأول وبفارق نقطتين 25 / 23، والشوط الثاني كان الأكثر إثارة وتشويقا وحسمه الهلال لصالحه وبفارق نقطتين 31 / 29.

وفي الشوطين الثالث والرابع كان التفوق فيهما للهلال أيضًا 25 / 17 , 25 / 18 ليتصدر الهلال المجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات، وبقى الأهلي بنغازي بنقاطه التسع السابقة.

وكان أدار المباراة، الدولي حسين البركي حكما أول وعلي الأوجلي حكمًا ثانيا، وحكما الراية سعد الورفلي وسعد المسلاتي، والمسجلان أعبيد البرغثي وبدر البرهمي.

وبقاعة المرج تمكن النصر من تحقيق التفوق على المروج وبنتيجة ثلاثة أشواط لصفر، ليصبح النصر بست نقاط من أربع مباريات، وبقى المروج بنقطتيه السابقتين.

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