6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي

الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

أغلق أمس باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستجرى بمدينة طبرق أقصى الشرق الليبي في 27 مارس المقبل، على مناصب الرئيس والنائب الأول والنائب الثاني الأعضاء وعضوة المرأة، وعلى منصب رئيس الاتحاد عن الفترة من 2021 /2025.

وانحصر التنافس بين 6 شخصيات، وهي: عبدالحكيم إبراهيم الشلماني، وعبدالقادر منصور محمد، والطيب محمد أميمه، وإبراهيم عثمان شاكة، ونصرالدين صالح قرين، وجمال الدين مسعود أبونوارة، وأنور أحمد الطشاني.

وعلى منصب النائب الأول انحصر التنافس بين 2 فقط، وهما خميس آدم محمد وعبدالمولى عمر المغربي. وعلى منصب النائب الثاني سيكون التنافس بين أربعة مترشحين، وهم: يونس أحمد الكزه، وعبدالعظيم سليمان الشرع، محمد بن حسين، ومحمد علي أبومليانة.

وعلى منصب عضوية المجلس فئة المرأة، سيكون التنافس بين ثلاث مترشحات، وهن: سعاد محمد الشيباني ونرمين ناجي الشريف وحدهم محمد العابد.

وعلى منصب عضو المجلس (رجال) سيكون التنافس بين 35 مترشحًا، وسيتم انتخاب 7 منهم، وهم: هاشم محمد الشيبو، وتوفيق عيسى عبدالجواد، وعبدالناصر عطية إبراهيم، وعبدالقادر الصادق جمجوم، وحمد عبدالله سعيد، وخالد محمد خليفة، وأحمد جبريل عبدالنبي، وعمر عبدالجواد الطوير، ومحمد امحمد الصالحين، واحميدة رمضان شعيب، وعبدالسلام ميلاد اشتيوي، وعوض عبدالله حموده، ووحيد صالح الثموني، وخالد محمد الشتيوي، وفوزي مسعود الطيب، وعلي عبدالكريم صالح، وخالد عمار اللوكلي، وعلي عبدالقادر المبروك، وزكريا عمر الشماخي، وعبدالباري علي علوان، وعبدالسلام الناجي عبدالسلام، ومحمد مختار محمد، وخالد غيث افليه، وصالح علي صولة، وعادل علي الأوجلي، والقذافي خليفة القذافي، ومجدي شعيب حسن، وأبوعجيلة عياد الأسود، وإبراهيم أحمد الشبلي ونوري سالم جموم.

يشار إلى أن رئيس الاتحاد أصدر قرارين بشأن تشكيل لجنتي الإشراف والطعون على انتخابات المكتب التنفيذي، واللجنة المشرفة على الانتخاب برئاسة طلال سالم الشريف، ونائبه عبدالمنعم العمروني، والمقرر أسامة عبدالعاطي، وعضوية كل من أحمد الباشا، ومحمد الطيب وإسماعيل أرحومة، ورئيسي الاتحادين الفرعيين لكرة القدم بسبها وخليج سرت، ولجنة الطعون برئاسة سند علي العربي وعضوية خالد عمار زايد وأحمد السوقي.