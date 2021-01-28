صالح صولة يعلن ترشحه لعضوية الاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 28 يناير 2021, 04:01 مساء
لاعب الأهلي طرابلس السابق صالح صولة. (إنترنت)

أعلن صالح صولة لاعب الأهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني، تقدمه رسميا للترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه يريد المساهمة في إصلاح اللعبة، ولديه أفكار يريد تطبيقها في حالة نجاحه، مؤكدًا وجود دعم معنوي للترشح من زملائه رئيس وأعضاء جمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين.

وسبق لصالح العمل في المجال الإداري بالنادي الأهلي طرابلس، وعمل مدربا لسنوات طويلة ومحللا رياضيا. 

ويتنافس أكثر من عشرين مرشحا على ثمانية كراسي في الاتحاد الليبي في انتخابات شهر مارس القادم لأربع سنوات جديدة.

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