نجم «التحدي» يكشف سر الفوز على «الأنوار» في الدوري.. ويوجه رسالة إلى «النصر»

طاهر البرعصي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «التحدي». (إنترنت)

أعرب طاهر البرعصي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «التحدي»، عن سعادته بالفوز على حساب «الأنوار»، في أولى مباريات الدوري الليبي الممتاز.

وقال البرعصي، وفقًا لـ«كورة»: «قدمنا مباراة جيدة، وجميع اللاعبين كانوا في الموعد، وطبقوا كل ما طلبه المدرب.. الفوز جاء بسبب روح الفريق، وشجاعة اللاعبين، رغم قلة المباريات الودية».

وتابع لاعب «التحدي»: «مواجهة النصر في الجولة المقبلة، شأنها كأي مباراة، سنسعى لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث»، واعدًا الجماهير بالتحسن خلال المباريات المقبلة، خاصة أن مواصلة اللعب «ستؤدي للانسجام أكثر بين اللاعبين».