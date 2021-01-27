محمد قريميدة: الحكومة الإيطالية أصدرت مرسوما يؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية

محمد قريميدة. (إنترنت)

أكد محمد قريميدة، المستشار الأولمبي للجنة الأولمبية الليبية، أن الحكومة الإيطالية أصدرت مرسومًا حكوميًّا، يؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وأوضح محمد قريميدة، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ذلك القرار جاء لتفادي عقوبات دولية بعد التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الليبية تشهد مشاكل قانونية بعد بيان أصدرته الرقابة الإدارية الليبية حول سلسلة مخالفات قانونية مما فتح باب النقاش والجدل حول أحقية الرقابة في التدخل في عمل اللجنة الأولمبية الليبية.