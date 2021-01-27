بعد وداع منتخب ليبيا لـ«شان الكاميرون» المغرب ورواندا في ربع النهائي

منتخب المغرب في الشان (إنترنت)

حجز أمس الثلاثاء منتخبا المغرب ورواندا بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان الكاميرون 2021».

منتخب المغرب حقق فوزا عريضا على أوغندا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، بينما فازت رواندا على توغو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر المغرب المجموعة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، وجاءت رواندا ثانيا بخمس نقاط من فوز وتعادلين، وغادر المنافسة منتخبا توغو ثلاث نقاط وأوغندا بنقطة واحدة.

وتختتم اليوم الأربعاء منافسات الدور الأول لبطولة الـ«شان» عبر إقامة آخر مباراتين بالمجموعة الرابعة، ويلتقي منتخب تنزانيا مع غينيا وناميبيا تواجه زامبيا.

وقبل المباراتين كانت الصدارة لغينيا وزامبيا بأربع نقاط لكل منهما وتلاحقهما تنزانيا بثلاث نقاط ومنتخب ناميبيا دون نقاط.

يشار إلى أن ستة منتخبات ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني مالي والكاميرون عن المجموعة الأولى، والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل عن المجموعة الثانية، بعد خروج المنتخب الليبي، والمغرب ورواندا عن المجموعة الثالثة، بينما تنتظر المجموعة الرابعة الحسم اليوم الأربعاء.