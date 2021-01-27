إشبيلية يضم الأرجنتيني غوميس حتى 2024 لينقذه من مشاكل مدرب أتالانتا

الأرجنتيني أليخاندرو غوميس (فرانس برس)

انتقل صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو غوميس من أتالانتا الإيطالي إلى إشبيلية الإسباني بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان، أمس الثلاثاء، وقال إشبيلية إنه «وأتالانتا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو غوميس فيافيردي، لقد وقع حتى 30 يونيو 2024».

وكان رحيل غوميس إلى إشبيلية متوقعا في الساعات القليلة الماضية، بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلا إن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده إلى بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وجاء رحيل ابن الـ32 عاما بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «إنها مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة، أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته، أحيانًا تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي، أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا».

انضم غوميس إلى النادي الشمالي في العام 2014 قادمًا من ميتاليست خاركيف الأوكراني، وأسهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى.

سجل للنادي 59 هدفًا في 252 مباراة في جميع المسابقات، وبدأ السجال بين غوميس وغاسبيريني بعد تضارب الآراء عند استراحة الشوطين خلال المباراة ضد ميدتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال أوائل ديسمبر الماضي، ما دفع بالمدرب إلى استبداله مطلع الشوط الثاني.

ونجح النادي في بلوغ الدور ثمن النهائي، حيث سيصطدم بزعيم البطولة ريال مدريد الإسباني المتوج باللقب 13 مرة فيما يعد رقما قياسيا.